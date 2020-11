Zona Euro cresceu menos do que o esperado no terceiro trimestre

economia portuguesa cresceu 13,3% no terceiro trimestre deste ano , quando comparado com os três meses anteriores, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O PIB (produto interno bruto) da Zona Euro deverá ter crescido 12,6% no terceiro trimestre deste ano, face aos três meses anteriores, de acordo com a nova previsão do Eurostat, o que representa uma revisão em baixa ligeira, comparando com a anterior estimativa rápida (12,7%).No caso da União Europeia, com 27 Estados-membros, o crescimento terá sido de 11,6% no mesmo período analisado. De acordo com o instituto de estatística oficial da União Europeia, esta é a maior subida da economia da região desde que os registos começaram, em 1995, em ambos os casos.No trimestre anterior, a economia da Zona Euro tinha registado uma queda em cadeia de 11,8% e a União Europeia de 11,4%.A subida foi mais pronunciada em França (18,2%), Espanha (16,7%) e em Itália (16,1%).Em termos homólogos, a nova estimativa rápida do Eurostat aponta para uma queda de 4,4% entre julho e setembro na Zona Euro e de 4,3% na União Europeia, o que representa também uma recuperação face à contração de 14,8% e 13,9% registados no trimestre anterior, respetivamente.O número de novas pessoas empregadas registou o maior crescimento de sempre, em termos trimestrais, ao subir 0,9% tanto na Zona Euro, como na União Europeia.De acordo com o Eurostat, esta é a maior subida em cadeia desde que há registo. No segundo trimestre, o empregou caiu em cerca de 2,9% na Zona Euro e 2,7% na União Europeia.