"20% da Ucrânia está ocupada pela Rússia" diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, disse esta quarta-feira que "20% do território ucraniano está sob ocupação russa" - são cerca de 125 mil quilómetros quadrados, dos quase 580 mil que compõem o país.Zelensky fez este balanço num discurso feito no parlamento luxemburguês, à margem dos 100 dias desde o início da guerra. O presidente pediu ainda novas sanções à União Europeia, depois do recém-aprovado embargo ao petróleo russo.Neste momento, a frente de guerra estende-se por mais de mil quilómetros e as tropas russas destruíram completamente a região de Donbass, a leste do país - onde se tem concentrado a ofensiva do Kremlin, especialmente na cidade de Severodonetsk -, adiantou ainda o presidente ucraniano.Perante o risco de uma crise humanitária a Ucrânia está a trabalhar com as Nações Unidas para escoar as exportações agrícolas, principalmente de cereais, recuperando as rotas do Mar Negro.