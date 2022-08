Agricultura e retalho também sofreram

A guerra na Ucrânia veio agravar um cenário já adverso na agricultura, com os custos energéticos a pesarem. O retalho, por seu turno, sofre não só com o aumento do preço da energia mas também com as perturbações na logística, cujos custos registaram igualmente subidas.

