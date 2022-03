Banca reavalia relações com grupo de telecomunicações de magnata russo sancionado

Leia Também A “dissidência” dos oligarcas russos

Leia Também Milionário russo dono do Minipreço contesta ser alvo de sanções

Bancos como Citigroup, ING e JPMorgan estão a reavaliar as suas relações com o grupo de telecomunicações Veon, depois de o proprietário do seu maior acionista e um dos homens mais ricos da Rússia, Mikhail Fridman, ter sido alvo de sanções por parte da União Europeia (UE), em resposta à invasão russa da Ucrânia, noticia o Financial Times (FT).A Letter One, o veículo de investimento montado pelo magnata em 2013 e no qual detém uma fatia significativa, possui 48% do capital da Veon, um grupo de telecomunicações holandês, cuja maior parte das receitas são provenientes da Rússia.A Veon garantiu, em março de 2021, uma linha de crédito de 1,25 mil milhões de dólares de dez bancos, coordenados pelo Citi, incluindo o Crédit Agricole, JPMorgan, Société Générale, Barclays e Raiffeisen, sendo que, no mês passado, retirou 430 milhões para pagar um título que venceu, deixando 820 milhões de dólares disponíveis.Em paralelo, além da companhia-mãe, também as suas subsidiárias têm empréstimos significativos contraídos junto de vários bancos ocidentais, incluindo para instalações para a firma na Ucrânia. Todos esses créditos estão agora a ser revistos pelo Citi, ING e pelos seus parceiros credores no sentido de verificar se cumprem as regras internas definidas para indivíduos alvo de sanções e as normas dos Estados Unidos, adianta o jornal, citando fontes com conhecimento do assunto, indicando que todos os bancos declinaram comentar.O FT sinaliza que o caso do Veon é paradigmático do problema iminente com que o setor financeiro se depara que procura aferir a sua exposição a oligarcas alvo de sanções por parte do Ocidente e o potencial dano à sua reputação se não cortar esses laços.