Biden deve invocar poderes da Guerra Fria para produção de minerais para baterias

O presidente norte-americano deverá invocar ainda esta semana poderes especiais criados durante a Guerra Fria para encorajar a produção nos Estados Unidos de minerais fundamentais para o fabrico de veículos elétricos e baterias, avança esta quarta-feira a Bloomberg citando fontes próximas do tema.A Casa Branca está a discutir incluir materias utilizados na produção de baterias na lista de itens abrangidos pelo Defense Production Act, criado em 1950 para permitir ao então presidente, Harry Truman, a produção de aço para a Guerra da Coreia. Mais recentemente, Donald Trump recorreu à mesma legislação para a produção de máscaras e ventiladores durante a pandemia da covid-19.Joe Biden estará a ponderar incluir minerais como o lítio, níquel, grafite, cobalto e manganésio à lista o que permite às empresas mineiras aceder a um fundo de 750 milhões de dólares. A decisão poderá também ajudar à reciclagem de materiais das baterias, indicou uma das fontes à Bloomberg.A decisão de invocar o Defense Production Act, que pode ser anunciada já esta quinta-feira, ainda não é final e poderá demorar mais tempo, referiu uma fonte.A Casa Branca está ainda a trabalhar em certos aspetos por forma a garantir que a produção seja feita sob rigorosos padrões ambientais e laborais.A inclusão destes minerais deverá também obrigar a que os fundos disponíveis para as empresas sejam reforçados tendo em conta que irá abranger setores como o automóvel, aeroespacial e defesa.A administração Biden já alocou um significativo envelope financeiro - incluindo seis mil milhões de dólares do plano de infraestruturas - para desenvolver a cadeia de fornecimento de baterias e reduzir a dependência da indústria automóvel face à China, o maior produtor de baterias de ion-lítio.