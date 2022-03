NATO sem fé em Moscovo. Lavrov na China. Futuros apontam para abertura cautelosa na Europa

há 19 min. 07h57

Metais preciosos a recuperar. Ouro regressa aos ganhos após chegar a mínimos de um mês

O ouro e os restantes metais preciosos estão a a recuperar na sessão desta quarta-feira. Na sessão anterior, os desenvolvimentos saídos da reunião entre os representantes da Ucrânia e da Rússia, que decorreram em Istambul, pesaram no preço dos metais.



Sendo um ativo habitualmente mais procurado em tempo de incerteza, a promessa feita pela Rússia de reduzir a operação militar nos arredores de Kiev animou os investidores e afastou-os de ativos deste género. Dessa forma, o ouro tombou e chegou a negociar abaixo dos 1.900 dólares por onça, um valor de há um mês.



Esta manhã, perante a desconfiança do Ocidente para com as palavras da Rússia, o ouro e os restantes metais preciosos, como a prata e a platina, estão a recuperar. O ouro soma nesta altura 0,25%, com a onça a cotar nos 1.924,29 dólares.



Por sua vez, a prata soma 0,42% para 24,88 dólares por onça; a platina avança 0,92% para 995,46 dólares por onça.



Gnanasekar Thiagarajan, diretor da Commtrendz Risk Management Services Pvt, conta à Bloomberg que "ainda é cedo para esperar qualquer retirada das tropas [russas] e redução da escalada do conflito. Esperamos que os preços do ouro se movam na faixa de 1.870 - 1945 dólares nas próximas sessões".