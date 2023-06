Costa garante a Zelensky que Portugal continua "lado a lado com a Ucrânia"

Costa encontrou-se com o presidente ucraniano no âmbito da segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, tendo assegurado que Portugal continua "lado a lado com a Ucrânia na defesa da sua integridade territorial e do direito internacional.

Costa garante a Zelensky que Portugal continua "lado a lado com a Ucrânia"









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Costa garante a Zelensky que Portugal continua "lado a lado com a Ucrânia" O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar