António Costa vai reiterar a Zelensky "todo o apoio" de Portugal

Portugal vai reiterar esta quinta-feira ao presidente ucraniano "todo o apoio à luta que a Ucrânia está a travar", pois "seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória" da Rússia, disse o primeiro-ministro, António Costa.À chegada à sede do Conselho Europeu, em Bruxelas, para uma cimeira que contará com a presença do chefe de Estado ucraniano, o primeiro-ministro comentou que "o dia de hoje vai ser obviamente marcado pela oportunidade de falar diretamente com o Presidente Zelensky", e, questionado sobre qual a mensagem que transmitirá, disse que será aquela que Portugal tem sempre deixado desde o início da agressão militar russa, há quase um ano: disponibilidade para apoiar nas mais diversas formas a luta da Ucrânia em defesa do direito internacional."Seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória daqueles que estão contra o direito internacional, que não respeitam o direito internacional, o direito à integridade dos territórios, o direito de soberania dos povos, o direito à autodeterminação de cada uma das nações. É fundamental assegurar essa vitória. Isso é absolutamente claro", declarou o chefe de Governo.