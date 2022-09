Inspetores da ONU dizem que integridade da central nuclear de Zaporijia “foi violada”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) acreditam que a integridade física da central nuclear de Zaporijiam, na Ucrânia, foi violada várias vezes devido aos fortes bombardeamentos nos arredores do complexo.





"É óbvio que a central e a integridade física da mesma foram violadas, várias vezes. Isto é algo que não pode continuar a acontecer", afirmou o chefe de missão da agência das Nações Unidas, Rafael Grossi, que regressou esta sexta-feira ao local para averiguar os danos causados desde que o exército russo tomou o controlo daquela região.





Grossi e a sua equipa de peritos da ONU regressaram para avaliar os danos físicos à maior central nuclear da Europa. E pretendem ficar até que a situação estabilize. "Não vamos a lugar nenhum. A AIEA está agora lá, está na central e vai ficar", disse Grossi aos jornalistas.





O local foi capturado pelas forças russas logo após a invasão da Ucrânia no final de fevereiro e tornou-se um foco de preocupação internacional com a possibilidade de os bombardeamentos nas proximidades poderem causar um desastre nuclear.





Moscovo e Kiev culpam-se mutuamente pelo bombardeamento. A Ucrânia acusa Moscovo de usar as instalações para proteger as suas forças, a Rússia nega ao rejeitar os apelos para retirar as suas tropas. A central ainda é mantida por funcionários ucranianos.





O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, garantiu que Moscovo está a fazer tudo para garantir que a central possa operar em segurança e que os inspetores da AIEA possam concluir o seu trabalho.