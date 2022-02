Londres pressiona BP para se desfazer de participação de 20% em petrolífera russa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A British Petroleum (BP) está a ser pressionada pelo governo britânico para se desfazer da participação de 20% no gigante petrolífero russo Rosneft, noticia a BBC.



Numa conversa telefónica com o CEO da BP, Bernard Looney, o secretário de Estado dos Negócios e Energia, Kwasi Kwarteng, terá deixado a Looney uma "mensagem clara sobre a seriedade das preocupações do governo sobre a sobreexposiçâo da BP a interesses russos", indicou uma fonte à BBC.





A BP detêm a participação na Rosneft há mais de uma década e Looney integra o "board" da petrolífera russa que é presidida por Igor Sechin, amigo próximo de Vladimir Putin.