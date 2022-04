"Estamos dispostos a vender petróleo e produtos petrolíferos a países amigos em qualquer faixa de preços", disse Shulguinov.O ministro disse que, em princípio, é possível que o preço do petróleo se movimente na faixa dos 80-150 dólares por barril."Mas, a nossa tarefa não é adivinhar quanto custará o petróleo, mas assegurar o funcionamento do setor petrolífero", acrescentou.Questionado sobre a saída de empresas estrangeiras das companhias petrolíferas russas após o início da "operação militar especial" na Ucrânia, o ministro da Energia respondeu que "se pode falar de momento de uma saída hipotética"."Estamos a trabalhar com várias variantes, porque as empresas não estão apenas de saída, precisam de um comprador", disse.Shulguinov acrescentou que algumas empresas estrangeiras declaram que não irão investir em novos projetos, mas que continuarão a participar nos projetos em curso."A nossa tarefa é acompanhar a situação e controlar a preservação dos postos de trabalho nas empresas", salientou.