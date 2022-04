Rússia terá suspendido fornecimento de gás à Polónia

Leia Também Corte de fornecimento russo à Polónia faz disparar gás na Europa

A Rússia terá suspendido o fornecimento de gás natural à Polónia esta terça-feira, avança o portal polaco Onet.Segundo o portal, que cita fontes do governo polaco e da Indústria Polaca do Gás e Petróleo (PGNiG), as primeiras informações davam conta de uma significativa redução no gás fornecido e, mais tarde, da suspensão por completo.O Onet indica que um gabinete de crise reuniu-se no Ministério do Clima.As entidades polacas não foram informadas pelos russos dos motivos para a suspensão das entregas de gás. Recentemente, o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou cortar o fornecimento de gás à Polónia devido ao apoio, incluindo militar, de Varsóvia ao regime ucraniano.Entretanto, a Polónia veio confirmar que o fornecimento será cortado a partir de amanhã, 27 de abril.