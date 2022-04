Corte de fornecimento russo à Polónia faz disparar gás na Europa

PGNiG.

Leia Também Rússia terá suspendido fornecimento de gás à Polónia

A notícia de que a Rússia tinha suspendido o fornecimento de gás à Polónia , avançada pelo portal polaco Onet, fez disparar os preços do gás no mercado de Amesterdão, "benchmark" para esta "commodity" na Europa. A escalada chegou a ser de 17%, voltando a superar a fasquia dos 100 euros por Megawatt-hora (MWh).Após o "salto" inicial, contudo, os preços voltaram a descer do patamar dos 100 euros e negoceiam atualmente nos 99 euros, uma subida de 6,64% face à véspera.Entretanto, a Polónia veio confirmar que o fornecimento será cortado a partir de amanhã, 27 de abril. A informação foi dada pela russa Gazprom ao principal distribuidor polaco de gás,Esta subida nos preços do gás surge no mesmo dia em que Portugal e Espanha receberam "luz verde" de Bruxelas para instituir um mecanismo de limitação do preço do gás para a produção de eletricidade, que permite que o mercado elétrico não sofra os choques decorrentes da volatilidade no gás.A Comissão Europeia aceitou a proposta ibérica mas fixou um limite de 50 euros por MWh para o gás, apesar de inicialmente o teto poder ser fixado em 40 euros. As pretensões de Madrid e Lisboa eram a de que o preço máximo pudesse ser fixado em 30 euros por MWh.Este mecanismo, que poderá entrar em vigor muito em breve, vai funcionar durante sensivelmente 12 meses.