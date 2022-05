Suécia anuncia que vai avançar com pedido formal de adesão à NATO

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

após uma reunião extraordinária do Executivo e de um debate parlamentar. "Estamos a sair de uma era e a entrar numa nova", disse ainda a líder do Partido Social-Democrata sueco.

A primeira-ministra da Suéciaanunciou esta segunda-feira que o governo vai avançar com um pedido formal de adesão à NATO. "Contamos entregar os documentos entre hoje e quarta-feira para estarmos alinhados com a Finlândia", explicou.Andersson explicou, em conferência de imprensa, que o processo de adesão deve estar concluído ao final de um ano e reafirmou que não há "qualquer ameaça militar direta" contra a Suécia neste momento. "O Governo decidiu informar a NATO do desejo da Suécia de se tornar membro da aliança", disse Andersson