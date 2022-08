Ucrânia: Guterres apela em Odessa para abertura dos mercados a alimentos russos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse esta sexta-feira em Odessa, no sul Ucrânia, que, além da libertação de cereais e fertilizantes produzidos neste país, é preciso permitir o acesso ao mercado global de alimentos russos fora de sanções.Falando em conferência de imprensa após uma visita ao Porto de Odessa, Guterres afirmou que aquilo que se vê neste local é "apenas a parte visível da solução" para a crise alimentar e de preços, numa alusão à iniciativa de libertação de cereais retidos pela guerra na Ucrânia através do Mar Nego.A outra parte é "desimpedir o acesso ao mercado global de alimentos e fertilizantes russos que não estejam sob sanções", prosseguiu, apelando a todos os governos e setor privado para que contribuam para este objetivo."Sem fertilizantes em 2022, pode não haver comida suficiente em 2023", declarou, acompanhado pelo ministro das Infraestruturas ucraniano, Olexander Kubrakov.No fim da visita, o secretário-geral da ONU afirmou ser "emocionante estar em Odessa" e ver um navio ser carregado com trigo de novo, após o porto ter estado paralisado durante meses, desde o início da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro."É motivo de alegria, mas também emotivo, pela tristeza que senti ao ver este maravilhoso porto e seus terminais praticamente vazios, e a possibilidade de desenvolver a Ucrânia e outras regiões ser cortada por causa da guerra", lamentou.HB // PDFLusa/Fim