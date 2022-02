UEFA rompe de imediato contrato milionário com a Gazprom

A UEFA cessou "com efeito imediato" a sua colaboração com o gigante russo do setor energético Gazprom, anunciou o organismo máximo do futebol europeu.A Gazprom, controlada pelo Estado russo, é um dos principais patrocinadores da UEFA desde 2012.O contrato entre a empresa russa e a UEFA teria um valor estimado em 40 milhões de euros anuais e abrangia a Liga dos Campeões, as competições internacionais organizadas pela UEFA e o Europeu de 2024, que se realizará na Alemanha.A Gazprom tem uma forte presença no futebol europeu, sendo patrocinadora de diversos clubes. O alemão Schalke 04 anunciou hoje que "rasgou" o contrato com a empresa russa, sua patrocinadora há década e meia.