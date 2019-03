Aldeia fantasma em Espanha está à venda por 85 mil euros

As mudanças demográficas deixaram Espanha com centenas de aldeias fantasma.

Bloomberg

Gustavo Iglesias, tal como outros da aldeia de Acorrada, no norte da região da Galiza, mudaram-se para uma cidade maior para trabalhar, deixando para trás uma aldeia com seis casas de pedra, dois celeiros, com vista para um vale exuberante. A família de Gustavo Iglesias viveu ali durante gerações, produzindo trigo e cuidando de vacas, mas depois da morte do pai, há cerca de 30 anos, Iglesias abandonou e deixou desmoronar os edifícios.

Agora, com 57 anos – que trabalha como polícia portuário em Burela, uma cidade pesqueira na costa da Galiza – juntou-se a outros donos de casas na aldeia de Acorrada para a colocar à venda, tentando dar uma nova vida a esta zona.

Qual é o preço de venda? Apenas 85 mil euros.

"Gostaria que alguém comprasse e a recuperasse para que continue a ter vida", afirma Iglesias.

Espanha está cheia de aldeias como a de Iglesias que estão à venda depois dos seus donos as terem abandonado. Para o governo de Pedro Sanchez, que fez da despovoação rural um tema-chave quando chegou ao poder, tais esforços podem ajudar a diminuir a desertificação rural.

"Temos de estar conscientes de que o inverno demográfico ameaça uma grande parte do nosso território", afirmou o primeiro-ministro espanhol. "Muitos dos municípios espanhóis têm menos de 1.000 habitantes e uma grande parte do nosso território está em risco de despovoamento", adiantou o mesmo responsável.

Estrangeiros aventureiros e empresários espanhóis começam a fazer parte da solução, comprando algumas das aldeias, aproveitando os preços de saldo.

Aldeas Abandonadas, uma agência estatal especializada nestes negócios, vendeu no ano passado cerca de 40 aldeias, com os investidores estrangeiros a serem responsáveis por 90% destas operações.

A empresa viveu um momento de destaque recentemente depois da atriz Gwyneth Paltrow ter identificado uma destas aldeias no seu site como um bom presente de Natal.

"As pessoas estão a chegar de todo o mundo para comprar", afirmou Pepe Rodil, gestor na Aldeas Abandonadas, que destaca a comida da região, como o polvo, as vieiras ou as ameijoas, bem como feijoada.

Fenómeno das aldeias fantasma deverá aumentar

Há cerca de 1.500 aldeias abandonadas em Espanha, revelou Elvira Fafian, fundadora da Aldeas Abandonadas, que adianta que o fenómeno das aldeias fantasma deverá aumentar.

A situação começa a ser dramática em Espanha. Cerca de 53% de Espanha tem uma densidade populacional inferior a 12,5 habitantes por quilómetro quadrado – uma das piores taxas na Europa Ocidental.

A despovoação tornou-se mesmo um tema de campanha eleitoral, numa altura em que a taxa de fertilidade em Espanha se situa em torno dos 1,3% - a segunda mais baixa da União Europeia. E a diferença entre os nascimentos em zonas rurais e urbanas é uma das mais elevadas na UE.

A carência de jovens significa que a população não se está a regenerar, ao mesmo tempo que estas regiões estão a perder os empresários que podem gerar emprego e impulsionar a economia local.

Iglesias, que durante décadas resistiu a vender a casa de infância por razões sentimentais, diz estar preparado para o fazer. "Prefiro vendê-la, para que possa ter vida novamente e para que as pessoas a aproveitem", afirmou.

(Texto original: Buy a Ghost Village for $96,000 as Spain Fights Rural Deserts)