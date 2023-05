Alemanha entrou mesmo em recessão este inverno

A economia alemã, a maior da Europa, sofreu uma contração de 0,3% no primeiro trimestre em cadeia, de acordo com a revisão divulgada esta quinta-feira na leitura final da evolução do produto interno bruto (PIB) feita pelo gabinete federal de estatísticas.



Desta forma, a "locomotiva europeia" entrou mesmo em recessão técnica este inverno, uma vez que somou o segundo trimestre consecutivo de redução do PIB - no quarto trimestre de 2022 a economia germânica tinha contraído 0,5%.





Os dados hoje publicados traduzem uma revisão em baixa face ao crescimento nulo anteriormente indicado na estimativa rápida e que tinha permitido à Alemanha evitar uma recessão.Em termos homólogos, o PIB germânico recuou 0,2%, a primeira queda homóloga desde o primeiro trimestre de 2021, quando os dados foram penalizados pela pandemia da covid-2019.O gabinete federal de estatística alemão destaca que a inflação continuou a pesar na economia do país, com o consumo privado a cair 1,2% face ao trimestre anterior após corrigido dos efeitos de preços, sazonais e de calendário.Pela positiva, o investimento cresceu nos primeiros três meses do ano, recuperando de uma segunda metade de 2022 fraca. Também o comércio externo contribuiu de forma positiva para o PIB alemão.