Bruxelas alerta para “risco de atrasos” na execução do PRR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal “está em curso, mas há o risco de alguns atrasos”. O diagnóstico é da Comissão Europeia e consta da avaliação do Semestre Europeu, onde o executivo comunitário alerta para a necessidade de uma “monitorização contínua” da execução do plano português, dada a sua “complexidade”

...