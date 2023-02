Bruxelas propõe isenções fiscais para investimentos em tecnologias verdes

A Comissão Europeia propôs esta quarta-feira que os Estados-membros utilizem parte dos fundos de recuperação para financiar isenções fiscais dirigidas a investimentos em tecnologias verdes, como parte da resposta europeia às subvenções adotadas por potências como China e Estados Unidos.A ideia consta de uma comunicação hoje apresentada em Bruxelas pela presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, o "plano industrial do pacto ecológico europeu", a nova estratégia industrial proposta pela Comissão Europeia para melhorar a competitividade da UE no palco global e apoiar a transição para a neutralidade climática, e que será debatida pelos líderes dos 27 numa cimeira extraordinária agendada para 09 e 10 de fevereiro.Tal como Von der Leyen já anunciara no Fórum Económico Mundial celebrado no mês passado em Davos, esta estratégia que será agora discutida com os Estados-membros assenta em quatro pilares: criar um ambiente regulador previsível e simplificado, permitir um acesso mais rápido ao financiamento, reforçar as competências dos trabalhadores europeus, e assegurar um comércio aberto para cadeias de abastecimento resilientes.Em relação ao financiamento do plano, e designadamente da produção de tecnologias limpas na Europa -- o pilar aguardado com mais expectativa pelas 27 capitais, até por ser a resposta direta ao plano de subvenções norte-americano de 369 mil milhões de dólares ou aos investimentos gigantescos e difíceis de quantificar praticados por Pequim -, a «Comissão Von der Leyen» descarta no imediato a criação de um fundo europeu soberano, a solução defendida por muitos países, mas na qual Bruxelas tenciona trabalhar apena no "médio prazo"."A médio prazo, a Comissão tenciona dar uma resposta estrutural às necessidades de investimento propondo um fundo soberano europeu, no contexto da revisão do Quadro Financeiro Plurianual [o orçamento da UE para 2021-2027] antes do verão de 2023", lê-se na comunicação.Bruxelas propõe antes outras soluções no curto prazo, tendo adotado novas orientações sobre os Planos de Recuperação e Resiliência (PRR) para permitir a modificação dos planos existentes e as modalidades de preparação dos capítulos «REPowerEU» - o plano adotado pela UE para reduzir rapidamente a dependência dos combustíveis fósseis russos -- de modo a facilitar o acesso dos Estados-membros a estes fundos."A Comissão encoraja vivamente os Estados-Membros a incluir nos seus PRR modificados medidas simples e eficazes para fornecer apoio imediato às empresas e aumentar a sua competitividade", lê-se na comunicação hoje adotada pelo colégio de comissários e apresentada na sede do executivo comunitário, em Bruxelas, por Von der Leyen.Segundo a Comissão, "a orientação proporciona flexibilidade para ajustar os planos ao contexto atual e para preparar os capítulos da REPowerEU", reconhecendo "as questões decorrentes da rutura das cadeias de abastecimento, os preços da energia e a inflação", e "oferecendo aos Estados-Membros soluções eficazes para manter a ambição dos planos iniciais".Apontando que "o financiamento público, em conjunto com novos progressos na União Europeia dos Mercados de Capitais, pode desbloquear os enormes montantes de financiamento privado necessários para a transição verde", a Comissão, além de flexibilizar temporariamente as regras de ajudas estatais, propõe então um redirecionamento de fundos já disponíveis, incluindo para "isenções fiscais ou outras formas de apoio a investimentos em tecnologias verdes realizados por empresas, sob a forma de um crédito fiscal, uma amortização acelerada ou um subsídio ligado à aquisição ou melhoria de ativos de investimento verdes".Entre outras medidas, Bruxelas propõe "balcões únicos para o licenciamento de projetos de energias renováveis" e projetos para "acelerar, digitalizar e racionalizar os processos de obtenção das aprovações e licenças necessárias", além de um reforço da capacidade administrativa para "eliminar estrangulamentos administrativos no licenciamento".Reconhecendo que há urgência na ação a tomar para que a UE não fique para trás na cena mundial, e dado não estar prevista então para já a criação de um fundo comum à imagem da 'bazuca' criada pela UE para fazer face à crise provocada pela pandemia da covid-19, a Comissão indica que "trabalhará com os Estados-membros a curto prazo numa solução de transição para fornecer apoio rápido e direcionado", mas com base em fundos e programas já existentes, designadamente o REPowerEU, o InvestEU e o Fundo de Inovação."A Europa está determinada em liderar a revolução da tecnologia limpa. Para as nossas empresas e pessoas, isto significa transformar competências em empregos de qualidade e inovação em produção em massa, graças a um quadro mais simples e mais rápido. Um melhor acesso ao financiamento permitirá que as nossas indústrias-chave de tecnologia limpa cresçam rapidamente", declarou Von der Leyen.