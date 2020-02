O alerta para as instituições europeias foi dado na quarta-feira pela deputada búlgara Maya Manolova, ex-Provedora da Justiça na Bulgária, que pediu ao Eurostat para verificar os números do Instituto Nacional de Estatísticas búlgaro. No pedido enviado ao comissário europeu Paolo Gentiloni e à diretora do Eurostat, a búlgara Mariana Kotseva, Manolova diz que a última vez que as estatísticas foram alvo de uma inspeção foi há mais de cinco anos.A Comissão Europeia confirmou que o comissário Gentiloni recebeu a carta com a denúncia e que "irá responder oportunamente". "De forma geral, podemos acrescentar que a independência e a fiabilidade dos gabinetes de estatísticas em todos os Estados-membros é um pilar chave do funcionamento adequado da União Económica e Monetária. É por isso que o Eurostat faz controlos de qualidades regularmente", responde um porta-voz do braço executivo da União Europeia.De acordo com o Euroactiv, o banco central da Bulgária, que também é responsável pelos dados da balança de pagamentos (onde se inclui a balança comercial, por exemplo), reconheceu que houve "erros e omissões" nesses números num total de 3,3 mil milhões de euros, o que equivale a mais de 6% do PIB da Bulgária. O problema está relacionado com a contabilização das importações de produtos petrolíferos, o que contribui de forma negativa para o PIB, diminuindo o crescimento económico.Em concreto, Maya Manolova acusa o gabinete de estatísticas do seu país de "disseminar informação falsa" que sugere que o país está a crescer rapidamente, e de anunciar um "recorde, mas enganador, excedente das contas externas de quase 10% do PIB".Segundo o outro deputado, Rumen Gechev, se os dados forem corrigidos, o crescimento do PIB búlgaro será revisto de 3,7% para um intervalo entre 0,8% a 1%. Gechev acusou também o primeiro-ministro Boyko Borissov e o ministro das Finanças Vladislav Goranov de ignorarem o problema, apesar de terem conhecimento do mesmo.O jornal europeu refere que se espera que o erro seja corrigido a 5 de março.A Bulgária, que é o Estado-membro mais pobre, é o país da União Europeia mais avançado no processo de integração na Zona Euro . Contudo, este caso poderá somar reticências aos países que já duvidam da capacidade búlgara de se aguentar com a moeda única, temendo que o país siga o mesmo caminho da Grécia.Em 2010, o Eurostat identificou uma série de irregularidades nas estatísticas gregas, nomeadamente no famoso caso em que a Grécia foi ajudada pelo Goldman Sachs a maquilhar as contas públicas. Uma situação de menor dimensão ocorreu em Portugal com o caso da Administração Regional da Madeira que não reportou um buraco de 1,1 mil milhões de euros, o qual viria a ser identificado pelo INE e pelo Banco de Portugal em 2011.Questionados pelo Negócios, nem a Comissão Europeia nem o Banco Central Europeu - que são os atores principais neste processo de integração no euro - deram esclarecimentos sobre este tema.Em fevereiro, o Governo búlgaro anunciou que a adesão ao mecanismo pré-euro de taxa de câmbio (ERM II) - que serve para preparar um país para a entrada - foi adiada para julho. O país terá de participar nesse mecanismo com sucesso durante pelo menos dois anos antes de se qualificar à adesão ao euro. A futura adesão à Zona Euro terá de passar pelo crivo do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu (Estados-membros), do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia.