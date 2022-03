Costa quer UE a dar respostas rápidas e de curto prazo para a crise energética

O primeiro-ministro António Costa pediu esta sexta-feira união e cooperação a todos os Estados-membros da União Europeia para encontrar uma resposta rápida, e de curto prazo, para a emergência da crise energética. O chefe do Governo português foi a Roma reunir-se com os primeiros-ministros de Itália, Grécia e Espanha para preparar uma posição comum no próximo Conselho Europeu, agendado para a próxima semana."Respondemos unidos de forma estratégica com o Next Generation EU", começou por lembrar António Costa. "Também respondemos agora à guerra desencadeada pela Rússia, adotando sanções e apoiando a Ucrânia", continuou, reconhecendo que a dimensão energética é uma parte central do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. "Mas precisamos também de uma resposta de curto prazo", assinalou.Costa frisou a importância de os quatro países - Portugal, Espanha, Itália e Grécia - poderem "trabalhar juntos tendo em vista o Conselho Europeu para obtermos decisões concretas e firmes, com resultados para as nossas famílias e empresas, para que a coordenação social em curso não se desperdice".Sobre a resposta de curto prazo à crise energética, o primeiro-ministro português reconheceu apenas que pode ser dada recorrendo "a medidas diferentes", mas defendeu que "o fundamental é controlar o preço do gás" e impedir que este contamine os preços de toda a energia."Chegámos a um acordo comum", assegurou, adiantando que o trabalho conjunto continuará a ser feito pelos ministros responsáveis pela pasta da Energia dos quatro países, para conseguir validar no Conselho Europeu "medidas efetivas".