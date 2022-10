Eurobarómetro: Portugueses entre os que mais apoiam a política de concorrência da UE

Os resultados são também otimistas no que toca às pequenas e médias empresas (PME). A nível europeu, 82% das PME veem mais-valias na inovação e 81% consideram que melhora os preços, enquanto 73% das PME acreditam que ajuda as empresas a tornarem-se mais competitivas e 84% diz que dá mais escolha aos clientes.



O Eurobarómetro mostra ainda que a maioria das PME defendem que a política de concorrência europeia ajuda a evitar que os intervenientes nos setores de mercado abusem do seu poder, a combater cartéis e a evitar fusões e aquisições que reduzem a concorrência em determinado setor.



Para a vice-presidente executiva da Comissão Europeia Margrethe Vestager, responsável pela política de concorrência, os resultados do Eurobarómetro evidenciam que "a concorrência melhora a vida quotidiana dos cidadãos e das PMEs, trazendo melhores preços, mais opções e maior inovação". "Este apoio é consistente em toda a UE e é um lembrete de que a concorrência leal é tão importante como sempre", diz.





A política de concorrência da União Europeia tem um forte apoio entre os europeus, com Portugal a registar um nível de aceitação acima da média. A conclusão é do Eurobarómetro, publicado esta terça-feira, que mostra que mais de metade dos portugueses acreditam que a política de concorrência melhora preços e incentiva a inovação. Eurobarómetro , realizado entre 29 de junho e 17 de julho com 25.845 entrevistas validadas, revela que 72% dos europeus consideram que a política de concorrência ajuda as empresas a tornarem-se mais competitivas no mercado. Em Portugal, a percentagem é ainda maior: 90% concordam com os benefícios dessa política na competitividade.Entre os europeus, 82% acreditam também que a política de concorrência adotada na UE beneficia a inovação (o que compara com 96%, considerando apenas os cidadãos portugueses), 74% entendem que a concorrência melhora os preços (91% em Portugal) e 83% admitem que dá mais escolha aos consumidores (97% em Portugal).