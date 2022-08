Grécia está livre para se governar, mas reformas são para continuar

Ao cabo de mais de uma década de esforços de consolidação e reformas, a Grécia regressa este sábado a uma relativa normalidade na governação económica europeia com o fim do programa de vigilância reforçada do país iniciado em 2018, na sequência de três resgates no valor de 280 mil milhões de euros e de um ajustamento que infligiu uma fatura social pesada.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...