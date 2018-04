Macron propõe reforma da União Económica e Monetária e novos recursos próprios

Macron, o quarto chefe de Estado ou de Governo da União Europeia a participar no ciclo de debates no hemiciclo de Estrasburgo sobre o "Futuro da Europa", depois de o primeiro-ministro português se ter dirigido à assembleia na sessão plenária anterior, em 14 de Março, apoiou na sua intervenção algumas das ideias também defendidas por António Costa.

Para o chefe de Estado francês, pode ainda fazer-se muito "até final da actual legislatura", ou seja, a primavera de 2019 (as próximas eleições europeias terão lugar em maio do próximo ano), designadamente na frente orçamental, com vista ao próximo quadro financeiro plurianual pós-2020, já à luz do 'Brexit', a saída do bloco europeu do Reino Unido, um dos principais contribuintes dos cofres europeus.