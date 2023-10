Mais de metade dos europeus vai viver em regiões em declínio em 2040

As alterações demográficas estão a tornar as diferentes regiões da União Europeia (UE) mais envelhecidas e menos dinâmicas. O Comité das Regiões Europeu alerta que as regiões rurais deverão ser afetadas com maior intensidade, agravando o fosso urbano-rural, e, até 2040, está previsto que mais de metade dos europeus deverá estar a viver em regiões em declínio.





...