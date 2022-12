Portugal volta a divergir e é superado pela Polónia

O PIB per capita nacional, em paridades de poder de compra, já só vale 75,1% da média europeia. Recuo dos últimos dois anos é de 3,5 pontos percentuais e reflete impacto da pandemia no setor do turismo.



Portugal voltou em 2021 a divergir do grupo da UE naquele que é o principal indicador de sincronia relativa nas economias europeias e também critério para a distribuição de fundos estruturais, de acordo com os dados preliminares anuais avançados esta quinta-feira pelo Eurostat e também pelo INE.



