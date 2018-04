Portugueses são os europeus que mais se queixam de desigualdade de rendimentos

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

mais votado Que fazer pela positiva para mitigar desigualdades Há 1 hora Exercícios de simulação estatística,

tomando como ponto de partida distribuições das capacidades iniciais

segundo curvas estatísticas normais,

levam, ao fim de um certo número de ciclos,

a distribuições com níveis de desigualdade

similares às que se verificam na realidade.



O que se pode fazer pela positiva

para tentar contrariar uma evolução natural

para a desigualdade de patrimónios?



1-Tornar acessível à população em geral (ou seja, democratizar)

as metodologias que possibilitam obter maiores rendibilidades nos investimentos

e que, dado o seu custo,

até há bem pouco eram apenas acessíveis a grandes patrimónios,

e causa sensível do seu maior crescimento em relação a patrimónios modestos;



2-Sendo que as rendibilidades obtidas nos investimentos

dependem do nível de exposição ao risco,

e sendo que qualquer erro na avaliação do nível de tolerância ao risco

se traduz numa desvantagem

– incentivar maior rigor

na determinação do nível de tolerância ao risco de cada investidor.



comentários mais recentes

Anónimo Há 35 minutos Somos o único país Socialista/Comunista da Europa será que os outros países é que são os Burros e nos os espertos.

Fpublico condenado a 48 anos trabalho/descontos Há 1 hora sou vitima da democracia

o meu contrato de trabalho é do tempo do fascismo cuja leia de aposentação foi aplicada a algumas classes de trabalhadores com contrato pos 25 abril de 1974

OS DESCONTOS QUE FAÇO PARA CGAPOSENTAÇÕES, SÃO MEUS E NÃO DA CIGANADA E OPORTUNISTAS