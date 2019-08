A mudança apanhou de surpresa os funcionários que estão em Bruxelas (a maior parte está de férias dado que a sessão legislativa está encerrada) principalmente porque tanto no Conselho Europeu como na Comissão Europeia os preços são significativamente mais baixos. A mudança já teria sido comunicada no final do ano passado pela administração do Parlamento.A explicação oficial do Parlamento Europeu é que os aumentos dos preços refletem a decisão de diminuir os subsídios pagos pelos contribuintes europeus que ainda persistem noutras instituições europeias. De acordo com as minutas de uma reunião da administração do Parlamento Europeu , esses subsídios passaram de cinco milhões por ano para quase zero e o orçamento anual de catering baixou para menos de um milhão."O fim dos subsídios diretos de comida em 2015 e a definição gradual dos preços ligada aos desenvolvimentos no mercado dos bens alimentares permitiu um corte de 70% no orçamento do Parlamento alocado ao setor da comida e da restauração", disse Delphine Colard, a porta-voz do Parlamento, ao Politico.Numa nota enviada aos funcionários, a direção-geral das infraestruturas e logísticas do Parlamento argumentou que, apesar da subida dos preços, estes vão ter um serviço melhor com opções mais nutritivas e mais amigas do ambiente.Contudo, os sindicatos dos trabalhadores, citados pelo Politico, dizem que os aumentos têm sido constantes ao longo dos últimos anos, que são desproporcionais face à evolução salarial e que o impacto é mais sentido pelos funcionários com menor poder de compra dado que quem tem cargos de relevo não tende a usar a cantina. O Parlamento diz que os estudantes e os estagiários terão uma redução no preço da diária.O Parlamento Europeu tem cantinas em Bruxelas, Estrasburgo (onde decorrem as sessões plenárias) e no Luxemburgo (cujas instalações são usadas sobretudo para trabalho administrativo).