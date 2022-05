Programa de investimentos da UE pode ajudar a cortar dívida pública

Aplicar verbas do PRR e PT2030 ao programa europeu de promoção do investimento pode multiplicar por 14 o total de fundos a receber. Vice-presidente do BEI diz que medida deve ser ponderada e pode ter impacto positivo nas contas públicas.

Programa de investimentos da UE pode ajudar a cortar dívida pública









