Seis aeroportos franceses evacuados após ameaça de ataque

As autoridades francesas evacuaram seis aeroportos regionais esta quarta-feira devido a ameaças de ataque. A notícia é avançada pela agência France-Presse, que cita fonte policial.Em causa estão os aeroportos de Lyon, Lille, Toulouse, Paris Beauvais, Nice e Nantes, tendo sido suspensos todos os voos de e para estes locais. Entretanto, as autoridades locais já fizeram saber que o alerta de bomba no aeroporto de Lyon foi falso alarme.



França ativou o nível máximo de alerta depois de um ataque à faca numa escola secundária em Arras, Pas-de-Calais, que tirou a vida a um professor e fez outros dois feridos. O ataque de sexta-feira, segundo o ministro do Interior francês, Gerald Darmain, está ligado ao conflito entre Israel e o grupo Hamas.



O ataque na escola aconteceu no dia que foi denominado pelo grupo radical islâmico como o "Dia da Raiva", em que desafiou todos os apoiantes no mundo a atacarem judeus e israelitas.



Desde então, foram já vários os alertas de bomba que levaram a encerrar momentaneamente alguns dos locais mais emblemáticos do país, como é o caso do Palácio de Versalhes e o museu de Louvre.



O país liderado por Emmanuel Macron tem sido um dos mais afetados na Europa pelo conflito no Médio Oriente, uma vez que tem uma forte presença da comunidade mulçumana e judaica.





Notícia atualizada às 11h58