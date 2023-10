BCE espera retirada de três quartos dos apoios de resposta à inflação em 2024

O BCE espera que o peso destas medidas de apoio caia entre este e o próximo ano de 1,4% para 0,4% do PIB do Zona Euro. Deverá descer depois para 0,2% do PIB em 2025.

BCE espera retirada de três quartos dos apoios de resposta à inflação em 2024









