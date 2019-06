Centeno "muito satisfeito" com apoio de líderes da UE para acabar orçamento da Zona Euro

"Hoje estou muito satisfeito com apoio da cimeira do euro ao nosso trabalho, que é sempre bom porque pusemos muito esforço nesta importante tarefa", declarou o também ministro das Finanças português, em Bruxelas.

O responsável falava aos jornalistas após uma cimeira do euro que serviu para analisar os tímidos avanços alcançados pelos ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) no aprofundamento da União Económica e Monetária, designadamente no desenvolvimento de um instrumento orçamental próprio para a competitividade e convergência na zona euro.

No encontro, que decorreu após o Conselho Europeu e envolveu dirigentes da UE a 27 - com responsáveis da zona euro e outros, num formato alargado - "muitos países sublinharam esta necessidade de completar o instrumento orçamental da zona euro", referiu Mário Centeno.

Acresce que "concluir a União Bancária é da maior importância para todos os Estados-membros e isso foi reconhecido novamente hoje", acrescentou o responsável português.

"Temos de nos focar nisso e, por nisso, continuaremos o nosso trabalho no segundo semestre", realçou.

Na madrugada da passada sexta-feira, os ministros das Finanças europeus chegaram a acordo, no Luxemburgo, sobre as principais linhas de um orçamento para a zona euro, deixando, contudo, em aberto questões fundamentais, tais como a sua dimensão e financiamento.

Falando sobre esse acordo, conseguido na reunião do Eurogrupo de há uma semana, Mário Centeno indicou que o compromisso "foi hoje reforçado" na cimeira do euro.

Num comunicado conjunto com as conclusões da cimeira do euro, os líderes da UE a 27 (sem contar com o Reino Unido) congratulam-se com "os progressos alcançados no Eurogrupo sobre o reforço da União Económica e Monetária".

Ainda assim, instam o Eurogrupo "a trabalhar em todos os elementos deste pacote abrangente".

Entre as principais tarefas está, assim, a revisão do Mecanismo Europeu de Estabilidade, com os líderes europeus a esperarem que "o Eurogrupo continue o seu trabalho de modo a permitir um acordo sobre o pacote completo em dezembro de 2019".

Ao mesmo tempo, pedem que o instrumento orçamental próprio para a competitividade e convergência na zona euro "assegure a autonomia da decisão dos Estados-membros" da moeda única.

"Pedimos ao Eurogrupo que informe rapidamente sobre as soluções adequadas para o financiamento. Estes elementos devem ser acordados como uma questão prioritária, de modo a se poder definir a dimensão do instrumento orçamental no contexto do próximo quadro financeiro plurianual", adiantam.

Em dezembro de 2018, Mário Centeno recebeu um mandato dos chefes de Estado e de Governo da zona euro para trabalhar numa proposta de uma capacidade orçamental própria para a competitividade e convergência na zona euro.