Pessimismo ibérico destoa da bonança esperada no euro

Na Zona Euro, todos estão mais otimistas do que Fernando Medina, o ministro português das Finanças. O arrefecimento económico projetado a partir do Terreiro do Paço, em Lisboa, só encontra par, e a um nível um pouco mais baixo, naquele que é esperado pelo Governo espanhol, ainda em exercício interino de funções até que se resolva o atual impasse político vivido no país.





...