No entanto, não foi isso que aconteceu nos primeiros três meses deste ano. Em contexto de pandemia de covid-19, com o mês de março a ser o primeiro com casos detetados em Portugal e com fortes medidas restritivas (o Estado de Emergência foi decretado pela primeira vez a 18 de março), a taxa de poupança subiu para 7,4%, mais 0,6 pontos percentuais do que no trimestre anterior (6,8%).



Considerando valores trimestrais efetivos e não anuais, a taxa de poupança aumentou 2,9 pontos percentuais no primeiro trimestre deste ano face a igual trimestre do ano anterior, afirma o INE.



Mais rendimento e menos consumo explicam



Segundo o INE, o aumento da taxa de poupança das famílias dá-se por duas vias: o aumento do rendimento disponível em 0,6% (idêntico ao trimestre anterior) e da e a redução do consumo final em 0,1%.



O aumento do rendimento disponível das famílias deveu-se ao crescimento das remunerações em 0,9% face ao trimestre anterior.



(Notícia em atualização)

