Défice agrava-se para 5,4 mil milhões até maio

O défice das administrações públicas ascendeu a 5.401 milhões de euros no final de maio, uma agravamento de 54%, ou 1.895 milhões de euros, face aos valores de maio do ano passado, revelou esta sexta-feira o Ministério das Finanças.A evolução do saldo negativo deve-se em grande medida ao aumento da despesa com os apoios relativos ao impacto da pandemia, bem como à quebra das receitas associada à redução da atividade económica.O ministério liderado por João Leão sublinha, em comunicado, que a despesa nos apoios a famílias e empresas atingiu já os 3.257 milhões de euros, o que, nota, representa a quase totalidade (92%) do valor executado no ano passado.Os apoios da Segurança Social alcançaram os 1.226 milhões de euros, "ultrapassando significativamente o valor orçamentado para 2021 (776 milhões de euros)", refere o documento. Dentro destas despesas os apoios ao emprego representam 739 milhões de euros, enquanto os apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores totalizam 280 milhões de euros e os subsídios por doença e isolamento profilático contribuem com 122 milhões.Já nos apoios às empresas a fundo perdido o valor atingido nos primeiros cinco meses do ano ascende a 1.796 milhões de euros, o que supera os 1.409 milhões de euros de todo o ano passado. O apoio à retoma progressiva da atividade e o lay-off simplificado foram responsáveis por 378 milhões e 360 milhões de euros, respetivamente.Já os apoios aos custos fixos das empresas no âmbito do Programa APOIAR totalizaram 901 milhões de euros.Por outro lado, as medidas de apoio também penalizaram a receita em 439 milhões de euros, com destaque para a isenção da Taxa Social Única (TSU) e o diferimento de pagamento de impostos.Contas feitas, a receita encolheu 1,8%, enquanto a despesa primária subiu 4,4%, o que, diz a tutela, é "reflexo dos impactos negativos do confinamento na economia e das medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas".Receita fiscal recua mas menos do que em abrilA receita fiscal e contributiva sofreu uma quebra de 2,8% até maio, menor do que a verificada em abril. Segundo o comunicado, "verificou-se uma melhoria face ao mês anterior que resulta de uma redução menor da receita fiscal (-6,4%) e de uma aceleração das contribuições sociais (+4,4%)".O ministério indica ainda que "a generalidade dos impostos, evidenciam quebras menos significativas [face ao registado em abril] em resultado da recuperação da atividade económica e do efeito base associado ao confinamento do período homólogo".Contudo, a receita líquida do IRS acelera a quebra homóloga para -9,6%, "influenciada pela devolução dos reembolsosprocessados que este ano ocorreu mais cedo (foram reembolsados mais 806 milhões de euros até maio de 2021 face ao mesmo período de 2020)".