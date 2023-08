Dívida abaixo dos 100% tira Portugal do top 5 dos mais endividados da UE

O Governo está confiante de que a redução do rácio da dívida pública irá além do esperado, encolhendo para um valor abaixo dos 100% do produto interno bruto (PIB) em 2024. A concretizar-se essa projeção, Portugal vai antecipar em um ano a meta prevista e ficar fora do top 5 dos países europeus mais endividados, caindo do terceiro para sexto lugar.





