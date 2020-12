Dívida pública atinge novo recorde acima de 268 mil milhões de euros

A dívida pública agravou-se para um novo recorde no mês de outubro, atingindo 268,1 mil milhões de euros, anunciou o Banco de Portugal. Este valor supera o anterior máximo que foi atingido em agosto (acima dos 267,1 mil milhões de euros) e surge depois de uma descida ligeira em setembro.



O Banco de Portugal justifica a subida agora observada com "emissões de títulos de dívida, no valor de 1,1 mil milhões de euros" em outubro.





Se a comparação for feita em termos homólogos, o aumento é ainda maior. Entre outubro do ano passado e outubro deste ano, a dívida pública cresceu mais de 16 mil milhões de euros (6,5%).O aumento do nível de endividamento público está relacionado com a chegda da pandemia a Portugal. A crise socioeconómica provocou uma queda na receita do Estado, o levando a uma maior emissão de dívida para que Portugal conseguisse pagar as suas despesas. Desde março que a dívida pública, na ótica de Maastricht (que é a que interessa a Bruxelas), tem vindo a aumentar, salvo as exceções de junho e setembro.(notícia em atualização)