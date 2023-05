Economia garantiu 80% da redução do défice

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cerca de 80% da redução do défice no ano passado deveu-se ao crescimento económico. Seguiu-se o impacto da redução dos encargos com juros, que foi responsável por mais 13% de consolidação orçamental. Contas feitas, a ação de Fernando Medina foi responsável apenas por uma pequena parte.





...