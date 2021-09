Leão mantém garrote maior do que Centeno

Apesar da necessidade de acomodar as despesas da pandemia, o ministro das Finanças, João Leão, só libertou, até julho, 9% do bolo total de verbas sob o seu controlo estrito. No pré-covid-19, o seu antecessor, Mário Centeno, desbloqueou despesa mais rápido.

Leão mantém garrote maior do que Centeno









