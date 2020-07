É em momentos de exaustão fiscal que os Governos criam contribuições extraordinárias que, admite a presidente do CFP, são duvidosas do ponto de vista jurídico. Em causa está a nova contribuição solidária da banca, recém-criada com o orçamento suplementar.





"Não são claras quanto aos objetivos que se propõem. A consignação dessa receita a várias formas de despesa por vezes também é duvidosa", acrescentou Nazaré da Costa Cabral.



Além disso, a presidente do CFP lembrou que a proliferação deste tipo de instrumentos ocorre "normalmente" que o Estado "está próximo de uma situação de exaustão fiscal". Isto é, quando o Estado já não consegue encontrar, não tem grande espaço orçamental para encontrar outras fontes de receita e depois começa a usar estes instrumentos", explicou.



Além disso, a presidente do CFP lembrou que a proliferação deste tipo de instrumentos ocorre "normalmente" que o Estado "está próximo de uma situação de exaustão fiscal". Isto é, quando o Estado já não consegue encontrar, não tem grande espaço orçamental para encontrar outras fontes de receita e depois começa a usar estes instrumentos", explicou. "Portanto, são instrumentos que acabam por servir como soluções de último recurso quando o Estado precisa, de facto, de encontrar meios adicionais de financiamento", salientou a economista.



Questionada sobre se Portugal está num momento de exaustão fiscal, sobretudo no momento pré-covid, Nazaré da Costa Cabral recordou o aumento a carga fiscal até 2019, mas optou por alertar para "um debate que falta fazer" no país.



"Às vezes não é só o valor em bruto do peso da receita fiscal e contributiva no produto que interessa avaliar, é saber que impostos é que lá estão. E como é que estes impostos contribuem para os objetivos de um Estado moderno e avançado, quer do ponto de vista da promoção do crescimento económico e da competitividade do país, mas também do ponto de vista da correção das desigualdades económicas, das injustiças que eventualmente possam existir", afirmou.

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP) admite ter dúvidas do ponto de vista jurídico quanto a contribuições especiais, como recém-criada para a banca, lembrando que, normalmente, são definidas quando o Estado está próximo da exaustão fiscal.