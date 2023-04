O custo acumulado que os contribuintes portugueses suportaram com as ajudas à banca desde o início da crise financeira em 2007/2008 superou os 23,3 mil milhões de euros no ano passado, representando a quarta maior taxa de esforço na Europa tendo em conta a dimensão das respetivas economias. Os dados constam da análise da Comissão Europeia com base na informação enviada ao Eurostat pelos gabinetes nacionais de estatística no

...