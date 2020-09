Receita cai seis vezes mais do que o previsto

A receita pública está a cair muito acima do esperado no OE suplementar. E não se trata apenas do desfasamento no pagamento de impostos. Também há receitas inscritas que não vão mesmo chegar. Por enquanto, a despesa compensa. Mas será preciso novo retificativo?

Receita cai seis vezes mais do que o previsto









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.