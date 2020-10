Agências de rating dão voto de confiança ao Governo

Perante a proposta de Orçamento do Estado para 2021, a Moody’s e a DBRS confiam no ministro João Leão, e nas instituições nacionais, para voltar a equilibrar as contas. Mas é preciso baixar a dívida, avisam.

Agências de rating dão voto de confiança ao Governo









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.