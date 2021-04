Apoios às empresas atingem 1.182 milhões de euros em três meses, assinala o Governo

Para esta tarde a DGO tem agendada a publicação do boletim de execução orçamental de janeiro a março, onde será possível avaliar o saldo orçamental em contabilidade pública, bem como a evolução de todas as medidas implementadas especificamente por causa da pandemia de covid-19. Os valores a serem divulgados não permitem uma comparação direta com a meta orçamental definida pelo Governo no Programa de Estabilidade, por estarem apurados numa ótica de caixa, e não na ótica de compromissos.

Nos primeiros três meses deste ano as empresas receberam quase 1.182 milhões de euros em apoios públicos para ajudar a compensar o impacto do confinamento, revelou esta segunda-feira o Ministério das Finanças, em antecipação aos dados que serão mais tarde publicados pela Direção-Geral do Orçamento (DGO). Este valor representa 84% da verba gasta no ano completo de 2020 e um aumento "de cerca de 150% face à média mensal" do ano passado, sublinha fonte oficial do ministério de João Leão."Os apoios às empresas para compensar confinamento disparam no primeiro trimestre deste ano", destaca o gabinete de imprensa do ministro das Finanças. Entre as medidas com maior impacto estão o programa Apoiar, com uma execução de 533 milhões de euros entre janeiro e março, e as medidas de apoio aos custos do trabalho, com quase 650 milhões de euros.No caso do programa apoiar, as verbas executadas mais do que triplicaram em 2021 face ao valor de todo o ano de 2020", sublinham as Finanças. Já os lay-off implicaram um gasto de 272,6 milhões de euros até março, aos quais se somam, por exemplo, 147,3 milhões de euros da medida de incentivo à normalização da atividade empresarial.