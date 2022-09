As pedras do caminho de Medina no desenho do Orçamento de 2023

Possível recessão, subida dos custos de habitação ou mais dinheiro para a TAP. O CFP melhorou a sua estimativa para o saldo orçamental de 2023, esperando um excedente, mas aponta vários riscos que podem complicar as contas de Fernando Medina no desenho do Orçamento do Estado.

As pedras do caminho de Medina no desenho do Orçamento de 2023









