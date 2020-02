Aumento extra em maio dá mais 56 milhões a reformados

A aprovação da proposta do PCP que antecipa o pagamento do aumento extraordinário vai traduzir-se numa transferência adicional de 56 milhões de euros para os reformados com pensões baixas. Em vez de agosto, o extra deve chegar ao bolso dos pensionistas em Maio.

O Parlamento começou ontem a votar as alterações à proposta do Orçamento do Estado do Governo. Votação final global está prevista para quinta-feira.