Costa reforça que o Orçamento de Estado "mudou o necessário" sem sacrificar prioridades

O secretário-geral do PS e atual primeiro-ministro afirmou hoje que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) "mudou o necessário" para responder à nova realidade que o mundo enfrenta sem, contudo, "sacrificar" as prioridades delineadas."É verdade que temos hoje de responder a novas necessidades que não estavam previstas em setembro quando elaboramos o orçamento, mas é verdade que conseguimos acomodar nos limites do possível o conjunto das novas respostas sem sacrificar nenhum dos compromissos que tínhamos definido em matéria de fiscalidade, pensões e prestações e apoios sociais", disse António Costa no Encontro "PS Presta Contas", em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.Perante um auditório cheio de militantes, o socialista referiu que quando o Governo apresentou pela primeira vez o Orçamento de Estado tinha uma prioridade "muito clara", que era apoiar a recuperação económica e o crescimento através do aumento do investimento e melhoria do rendimento das famílias.E, acrescentou, se na ocasião esta prioridade já era importante para tentar sair da crise da covid-19, hoje é "essencial" porque à pandemia junta-se uma "nova crise", fruto da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, provocando um aumento significativo dos custos da energia e dificuldades no fornecimento de bens alimentares."Portanto, nada justificava que alterássemos as nossas prioridades, mas obviamente o orçamento não podia ignorar as novas realidades como aquelas que estamos a enfrentar", sublinhou Costa.