E se o Governo repetir “brilharete” em pandemia?

Desde que chegou ao poder, o Governo de António Costa conquistou todos os anos “brilharetes orçamentais”. Sem exceção, em 2016, 2017, 2018 e 2019 o saldo orçamental apurado pelas autoridades estatísticas foi sempre melhor do que as metas apontadas pelo Executivo nos respetivos Orçamentos do Estado (OE). Este ano, e apesar da pandemia, a possibilidade de terminar com um défice menor do que o previsto volta a estar em cima da mesa

