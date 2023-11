Excedente encolhe em outubro, mas fica acima de 6 mil milhões de euros

O excedente em contabilidade pública encolheu no mês de outubro, mas mantém-se em valores historicamente elevados, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Ministério das Finanças."O saldo global, em contabilidade pública, foi de 6.215 milhões de euros, menos 1.062 milhões de euros do que no mês anterior", refere a nota do das Finanças em antecipação à síntese que será divulgada pela Direção-Geral do Orçamento. A explicar esta redução está o aumento da despesa com prestações sociais, com os trabalhadores da administração pública e com a aquisição de bens e serviços.Do lado da receita, a receita efetiva sobe 8,9%, em termos ajustados, "em grande parte fruto da resiliência do mercado de trabalho (+15,1% de IRS e +11% de Contribuições Sociais)", explica a nota do gabinete de Fernando Medina.(Notícia em atualização)